Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Медведев отреагировал на пропажу 64 млрд руб. для аэропортов
Актер Андрей Мягков госпитализирован
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
10Самые дорогие в мире картины
16:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Хакера из России осудили в Беларуси

Ущерб от действий хакера, который блокировал компьютерные системы, составил около 25 тыс. долларов.

Источник: Ежедневник.by

Суд Октябрьского района Минска приговорил гражданина Российской Федерации к четырем годам лишения свободы, признав его вину в мошенничестве, компьютерном саботаже и разработке, использовании либо распространении вредоносных программ, сообщает ТАСС.

Читайте также
Завершено расследование дела черных риелторов из Могилева

Об этом сообщила в среду помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

«По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — отметила представитель суда.

Шильвян уточнила, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Гражданин РФ 1995 года рождения был арестован в Беларуси по подозрению в несанкционированном блокировании компьютерных систем с целью хищения средств граждан. Следствием было установлено, что в результате противоправных действий обвиняемого пострадали около 600 человек, которые перечисляли средства за разблокировку своих компьютеров. Ущерб составил около 50 тыс. рублей (около 25 тыс. долларов).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупнейший польский производитель бройлеров отказывается от инвестирования в Беларусь?
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
«Без паники» не подходит: почему нужно бежать при угрозе теракта
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь