Хакера из России осудили в Беларуси
Ущерб от действий хакера, который блокировал компьютерные системы, составил около 25 тыс. долларов.
Ущерб от действий хакера, который блокировал компьютерные системы, составил около 25 тыс. долларов.
Суд Октябрьского района Минска приговорил гражданина Российской Федерации к четырем годам лишения свободы, признав его вину в мошенничестве, компьютерном саботаже и разработке, использовании либо распространении вредоносных программ, сообщает ТАСС.
Об этом сообщила в среду помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
«По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — отметила представитель суда.
Шильвян уточнила, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Гражданин РФ 1995 года рождения был арестован в Беларуси по подозрению в несанкционированном блокировании компьютерных систем с целью хищения средств граждан. Следствием было установлено, что в результате противоправных действий обвиняемого пострадали около 600 человек, которые перечисляли средства за разблокировку своих компьютеров. Ущерб составил около 50 тыс. рублей (около 25 тыс. долларов).