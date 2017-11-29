Хакера из России осудили в Беларуси

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Суд Октябрьского района Минска приговорил гражданина Российской Федерации к четырем годам лишения свободы, признав его вину в мошенничестве, компьютерном саботаже и разработке, использовании либо распространении вредоносных программ, сообщает ТАСС.

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Об этом сообщила в среду помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

«По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — отметила представитель суда.

Шильвян уточнила, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.