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16:16 (мск), источник: Podrobno.uz

В Москве уроженка Узбекистана подожгла себя, узнав о женитьбе возлюбленного

Уроженка Узбекистана подожгла себя в Москве, когда узнала, что ее возлюбленный женился на другой женщине.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Уроженка Узбекистана подожгла себя в Москве, когда узнала, что ее возлюбленный женился на другой женщине. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела, пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, 32-летняя Дилфуза начала встречаться с Сирожиддином еще в Узбекистане. Около шести лет назад пара перебралась в Москву для заработка. После ссоры женщина вместе с общим семилетним сыном уехала на родину. Как выяснилось, через пару месяцев он женился на многодетной матери.

Узнав об этом Дилфуза приехала вместе с ребенком в Москву, где отыскала своего возлюбленного и пыталась его вернуть. После встречи с новоиспеченной супругой мужчины было решено, что Сирожиддин устроится на подработку ремонтировать частный дом, а Дилфуза с ребенком поживут в этом доме, пока мужчина не накопит деньги на обратный билет до Узбекистана. .

Отец ребенка обязался поддерживать сына и регулярно высылать деньги на содержание, но Дилфузу мучила ревность. Воспользовавшись моментом, она вылила на себя топливо и подожгла его зажигалкой, сообщает «МК».

Сирожиддин, увидев во дворе огонь, бросился тушить горящую женщину. Соседи тут же вызвали медиков и «скорая» доставила обоих в больницу. Мужчина с ожогами рук от госпитализации отказался, а женщина была направлена в реанимацию. Пострадавшая находится между жизнью и смертью и подключена к аппарату искусственного дыхания.

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 В Москве уроженка Узбекистана подожгла себя узнав о женитьбе возлюбленного
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