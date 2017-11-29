МЧС: За месяц в Ленобласти утонули 9 человек, еще несколько рыбаков пропали
С начала ноября в Ленобласти утонули девять человек, ещё несколько рыбаков пропали без вести. Об этом сообщает ГУ МЧС по 47 региону.
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С начала ноября в Ленобласти утонули девять человек, ещё несколько рыбаков пропали без вести. Об этом сообщает ГУ МЧС по 47 региону.
В связи с участившимися происшествиями на воде спасатели просят отчаянных любителей рыбалки отказаться от своего хобби на время.
Ранее ivbg.ru писал, что в Онежском канале нашли бездыханное тело рыбака. Неделей ранее спасатели и полиция обнаружили мертвым 62-летнего жителя Петербурга, который отправился на рыбалку в Выборгский район Ленобласти и пропал.