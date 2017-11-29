МЧС: За месяц в Ленобласти утонули 9 человек, еще несколько рыбаков пропали

МЧС: За месяц в Ленобласти утонули 9 человек, еще несколько рыбаков пропали

С начала ноября в Ленобласти утонули девять человек, ещё несколько рыбаков пропали без вести. Об этом сообщает ГУ МЧС по 47 региону.