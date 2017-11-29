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18:29 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково приземлился самолет с вмятиной после столкновения с птицей

После столкновения с птицей поврежденный самолет «Аэрофлота» совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково. Пострадавших нет.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», днем 29 ноября при снижении борта SU042 из Москвы произошло столкновение с птицей. На носу «Боинга» образовалась вмятина. В Пулково самолет приземлился штатно в 13.34.

В компании-перевозчике «Фонтанке» подтвердили столкновение. Никто не пострадал.

Поврежденный борт снят с линии. Зеркальный рейс SU043 отменен. Пассажиров доставляют в Москву другими самолетами.

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