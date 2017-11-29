В Пулково приземлился самолет с вмятиной после столкновения с птицей
После столкновения с птицей поврежденный самолет «Аэрофлота» совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково. Пострадавших нет.
После столкновения с птицей поврежденный самолет «Аэрофлота» совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково. Пострадавших нет.
Как стало известно «Фонтанке», днем 29 ноября при снижении борта SU042 из Москвы произошло столкновение с птицей. На носу «Боинга» образовалась вмятина. В Пулково самолет приземлился штатно в 13.34.
В
Поврежденный борт снят с линии. Зеркальный рейс SU043 отменен. Пассажиров доставляют в Москву другими самолетами.