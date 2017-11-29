Нетрезвый минчанин напал с ножом на ИП-таксиста

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения на водителя такси, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

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Инцидент произошел ночью 28 ноября на Партизанском проспекте, звонок на линию «102» о нападении поступил в 03:08.

«Обратился индивидуальный предприниматель — таксист и заявил, что неизвестный, которого он подвозил, под угрозой ножа требовал деньги», — сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, на место ЧП оперативно прибыл наряд и спустя несколько минут нападавшего обнаружили и задержали.