Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Индиец съел шесть килограммов металла
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
10Самые дорогие в мире картины
16:51 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвый минчанин напал с ножом на ИП-таксиста

Нападавшему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения на водителя такси, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Читайте также
Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы заразить ВИЧ

Инцидент произошел ночью 28 ноября на Партизанском проспекте, звонок на линию «102» о нападении поступил в 03:08.

«Обратился индивидуальный предприниматель — таксист и заявил, что неизвестный, которого он подвозил, под угрозой ножа требовал деньги», — сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, на место ЧП оперативно прибыл наряд и спустя несколько минут нападавшего обнаружили и задержали.

В отношении 42-летнего минчанина было возбуждено дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой). Нападавшему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российские спортсмены не отдадут свои медали ОИ-2014
Что говорят на МТЗ о задержанном Карасе
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
«Без паники» не подходит: почему нужно бежать при угрозе теракта
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь