Нетрезвый минчанин напал с ножом на ИП-таксиста
Нападавшему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Нападавшему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения на водителя такси, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел ночью 28 ноября на Партизанском проспекте, звонок на линию «102» о нападении поступил в 03:08.
«Обратился индивидуальный предприниматель — таксист и заявил, что неизвестный, которого он подвозил, под угрозой ножа требовал деньги», — сказали в ГУВД.
По информации правоохранителей, на место ЧП оперативно прибыл наряд и спустя несколько минут нападавшего обнаружили и задержали.
В отношении 42-летнего минчанина было возбуждено дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой). Нападавшему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.