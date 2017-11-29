В Воронеже бывшего замдиректора Фонда капремонта осудили условно и оштрафовали на 1,2 млн рублей
Михаила Гольцева приговорили к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года.
Михаила Гольцева приговорили к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года.
Во вторник, 29 ноября 2017 года, 43-летнему Михаилу Гольцеву,
Суд установил, что Михаил Гольцев на своей должности с июля по октябрь 2015 года совершил несколько умышленных преступлений. Они выразились в том, что он за незаконное вознаграждение способствовал победе компаний для проведения работ по капремонту имущества в многоквартирных домах.
«За это время он получил 180 и 200 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре. И добавили, что замдиректору построили забор на участке за 416 тысяч рублей и отделали квартиру на 80 тысяч.
Михаила Гольцева приговорили к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему предстоит выплатить штраф в 1 млн 200 тысяч рублей. В течение десяти дней приговор может быть обжалован.