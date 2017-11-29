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18:07 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже бывшего замдиректора Фонда капремонта осудили условно и оштрафовали на 1,2 млн рублей

Михаила Гольцева приговорили к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 29 ноября 2017 года, 43-летнему Михаилу Гольцеву, экс-замдиректору Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области, вынесли обвинительный приговор. Суд Ленинского района признал его виновным в коммерческом подкупе в крупном размере и в значительном размере, а также злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что Михаил Гольцев на своей должности с июля по октябрь 2015 года совершил несколько умышленных преступлений. Они выразились в том, что он за незаконное вознаграждение способствовал победе компаний для проведения работ по капремонту имущества в многоквартирных домах.

«За это время он получил 180 и 200 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре. И добавили, что замдиректору построили забор на участке за 416 тысяч рублей и отделали квартиру на 80 тысяч.

Михаила Гольцева приговорили к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему предстоит выплатить штраф в 1 млн 200 тысяч рублей. В течение десяти дней приговор может быть обжалован.

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