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18:40 (мск), источник: Volga News

Силовики возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на строящемся объекте

Советский межрайонный следственный отдел Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего молодого человека на строящемся объекте.

Инцидент произошел 27 ноября, около 18:00. Юноша устанавливал временные двери вместе со своим напарником на 14 этаже строящейся многоэтажки на ул. 5 Просека. В какой-то момент он оступился и упал шахту лифта. От полученных травм парень скончался на месте.

«Уголовное дело было возбуждено по статье “Нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — рассказала старший помощник главы областного СУ СК по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева, — Правоохранители установили, что погибший несовершеннолетний работал на этой стройке неофициально. Также этот строительный участок не был оснащен светом и ограждениями лифтовых шахт».

Расследование уголовного дела продолжается.

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