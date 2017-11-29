Силовики возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на строящемся объекте

Инцидент произошел 27 ноября, около 18:00. Юноша устанавливал временные двери вместе со своим напарником на 14 этаже строящейся многоэтажки на ул. 5 Просека. В какой-то момент он оступился и упал шахту лифта. От полученных травм парень скончался на месте.

«Уголовное дело было возбуждено по статье “Нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — рассказала старший помощник главы областного СУ СК по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева, — Правоохранители установили, что погибший несовершеннолетний работал на этой стройке неофициально. Также этот строительный участок не был оснащен светом и ограждениями лифтовых шахт».