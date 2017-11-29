В Уфе задержали мужчину, угрожавшего соседям гранатой

По словам заявителя, он услышал шум на лестничной клетке и заметил, как нетрезвый мужчина пытается взломать замок соседской двери при помощи саперной лопатки. Мужчина сразу же позвонил в правоохранительные органы. В квартире ни злоумышленника, ни хозяйки бойцы Росгвардии не обнаружили. Оба они оказались за столом в компании других соседей, где отмечали День морской пехоты. Выяснилось, что мужчина не смог дозвониться до подруги, потому хотел попасть в квартиру силой. Женщина к нему претензий не имела.