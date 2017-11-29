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17:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе задержали мужчину, угрожавшего соседям гранатой

УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сообщение о том, что неизвестный мужчина ломает дверь в подъезде дома на улице Комарова в Орджоникидзевском районе Уфы поступило на пульт вневедомственной охраны Росгвардии 28 ноября. На место происшествия выехала группа задержания.

По словам заявителя, он услышал шум на лестничной клетке и заметил, как нетрезвый мужчина пытается взломать замок соседской двери при помощи саперной лопатки. Мужчина сразу же позвонил в правоохранительные органы. В квартире ни злоумышленника, ни хозяйки бойцы Росгвардии не обнаружили. Оба они оказались за столом в компании других соседей, где отмечали День морской пехоты. Выяснилось, что мужчина не смог дозвониться до подруги, потому хотел попасть в квартиру силой. Женщина к нему претензий не имела.

«Спустя два часа с того же адреса вновь поступил звонок. На этот раз бдительный сосед сам оказался в опасности. Подвыпивший дебошир пришел к нему выяснять отношения, угрожая гранатой. Мужчину задержали. При себе у него, действительно, была обнаружена граната. Обследование специалистов-взрывотехников ОМОНа Росгвардии показало, что она учебная. Задержанный ранее не судимый 48-летний житель города Владивостока передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РБ.

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