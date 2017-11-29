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17:56 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане экс-полицейские получили условные сроки за пытки задержанного

КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Кировский районный суд Казани в среду назначил условные сроки четырем бывшим полицейским по делу о пытках задержанного в казанском отделе полиции «Юдино» в 2012 году, после чего потерпевший умер, сообщил РИА Новости представитель суда.

«Сергей Петикин приговорён к четырем годам лишения свободы, Алексей Петикин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — к трём годам шести месяцам каждый. Все они осуждены условно с испытательным сроком три года. Суд также назначил каждому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — сказал собеседник агентства.

Экс-полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Прокурор в ходе судебных прений просил суд назначить обвиняемым реальные сроки наказания — в общей сложности 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представители потерпевшей стороны также настаивали на реальных сроках.

Первого февраля 2012 года заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов был доставлен в отдел полиции «Юдино» за мелкое хулиганство. По данным следствия, которые приводят правозащитники из организации «Зона права», пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка». Вскоре Дроздов, по словам родственников, страдавший от повышенного артериального давления и принимавший соответствующие лекарства, умер, будучи связанным.

Следствие четыре раза выносило постановление об отказе в возбуждении дела по факту происшествия. Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» было возбуждено через восемь месяцев. Впоследствии выносилось также три постановления о прекращении уголовного дела. Все постановления последовательно были признаны судом незаконными и необоснованными.

Брат погибшего направил жалобу в Европейский суд по правам человека.

В августе этого года четверо экс-полицейских были привлечены в качестве обвиняемых. Дело в отношении пятого фигуранта Андрея Маркунина было прекращено в связи с его смертью в апреле 2012 года, пояснили в правозащитной организации.

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 В Татарстане экс-полицейские получили условные сроки за пытки задержанного
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