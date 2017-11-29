Суд ликвидировал тренинговый центр «Зеора»
Тренинговую организацию «Зеора» ликвидировал Невский районный суд Петербурга. Руководство обвинили в методиках, которые унижают человеческое достоинство.
Тренинговую организацию «Зеора» ликвидировал Невский районный суд Петербурга. Руководство обвинили в методиках, которые унижают человеческое достоинство.
Как сообщает 29 ноября объединенная
«Зеора» неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и неоднократно не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который не был уплачен, — добавили в
Исковые требования удовлетворены в полном объеме. НКО ликвидирована и подлежит исключению из единого госреестра юридических лиц.
По версии следствия, основатель «Зеоры» Виктор Маркелов практиковал личностный и корпоративный рост, проводил платные лекции и использовал технологию «лайфспринг». При инициации клиентов, сочло следствие, Маркелов использовал унижающие человеческое достоинство методики. Уголовное дело возбуждено по статье 239 УК «Создание организации, посягающей на личность и права граждан». Одна из посетительниц тренингов оказалась под поездом на четвертый день после тренинга в 2014 году. Виктор Маркелов находится под домашним арестом.