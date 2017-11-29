Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения»
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Сотрудника "Аэрофлота" уволили за его действия на летном поле
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
18:32 (мск), источник: Фонтанка

Суд ликвидировал тренинговый центр «Зеора»

Тренинговую организацию «Зеора» ликвидировал Невский районный суд Петербурга. Руководство обвинили в методиках, которые унижают человеческое достоинство.

Источник: AP 2017

Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов города, иск был подан Минюстом из-за несоответствия «Зеоры» социальной ориентированности, которая прописана в учредительных документах.

«Зеора» неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и неоднократно не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который не был уплачен, — добавили в пресс-службе.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. НКО ликвидирована и подлежит исключению из единого госреестра юридических лиц.

По версии следствия, основатель «Зеоры» Виктор Маркелов практиковал личностный и корпоративный рост, проводил платные лекции и использовал технологию «лайфспринг». При инициации клиентов, сочло следствие, Маркелов использовал унижающие человеческое достоинство методики. Уголовное дело возбуждено по статье 239 УК «Создание организации, посягающей на личность и права граждан». Одна из посетительниц тренингов оказалась под поездом на четвертый день после тренинга в 2014 году. Виктор Маркелов находится под домашним арестом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Не погибал, не поступал, не хоронили
Биткоин пошел на вторую десятку
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Сбербанк предупредил о фейковых приложениях «Сбербанк Онлайн»
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь