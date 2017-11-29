Суд ликвидировал тренинговый центр «Зеора»

Источник: AP 2017

Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов города, иск был подан Минюстом из-за несоответствия «Зеоры» социальной ориентированности, которая прописана в учредительных документах.

«Зеора» неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и неоднократно не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который не был уплачен, — добавили в пресс-службе.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. НКО ликвидирована и подлежит исключению из единого госреестра юридических лиц.