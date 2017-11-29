Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей

Источник: Sputnik.by

О задержании главного металлурга МТЗ Андрея Карася при получении взятки сегодня сообщил КГБ. Вместе с ним задержано еще одно должностное лицо, сын задержанного. Взятку передавал гражданин Украины, руководитель предприятия «Завод утяжелителей» Александр Скиба. Он был задержан несколькими неделями ранее сотрудниками КГБ. На сегодняшний день дело о коррупции передано в Следственный комитет.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и установления всей противоправной деятельности фигурантов уголовных дел. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов ранее была применена мера пресечения заключение под стражу. Она не изменялась», — рассказал Кабакович.