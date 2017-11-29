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17:10 (мск), источник: Sputnik.by

Кабакович: взяточники с МТЗ остаются под стражей

Начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета нашей страны Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь о возбуждении уголовных дел о взятках против двух должностных лиц Минского тракторного завода, а также ранее задержанного гражданина Украины.

Источник: Sputnik.by

О задержании главного металлурга МТЗ Андрея Карася при получении взятки сегодня сообщил КГБ. Вместе с ним задержано еще одно должностное лицо, сын задержанного. Взятку передавал гражданин Украины, руководитель предприятия «Завод утяжелителей» Александр Скиба. Он был задержан несколькими неделями ранее сотрудниками КГБ. На сегодняшний день дело о коррупции передано в Следственный комитет.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и установления всей противоправной деятельности фигурантов уголовных дел. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов ранее была применена мера пресечения заключение под стражу. Она не изменялась», — рассказал Кабакович.

В отношении гражданина Украины Александра Скибы возбуждено дело по факту дачи взятки, соответственно, в отношении должностных лиц МТЗ — получение взятки. Предположительно коррупционная схема выстраивалась для закупки литейных материалов низкого качества для использования в производственных циклах МТЗ.

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