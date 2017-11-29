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17:38 (мск), источник: Tengrinews

Алматинке возместят ущерб за угнанный из автомойки и разбитый Lexus: Верховный суд вынес решение

Владелице угнанного со двора автомойки летом 2016 года и впоследствии разбитого автомобиля Lexus IS 350 выплатят 5,7 миллиона тенге за причиненный ущерб, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Такое постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суд. Отметим, что Бостандыский суд отказал в возмещении ущерба владелице автомобиля, сославшись на то, что им необходимо было взыскивать компенсацию непосредственно у 17-летнего угонщика, а не у автомойки. Это решение было поддержано и Алматинским городским судом.

«Верховный суд рассмотрел наше ходатайство о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу, отменил и вынес новое решение. Согласно нему, исковые требования моей доверительницы удовлетворены. Пока мотивировочное постановление, почему такое решение было принято, Верховный суд не вынес. Мы просили взыскать материальный ущерб в размере 5,7 миллионов тенге. Стоит отметить, что дело длиться на протяжении полутора лет. Верховный суд восстановил права моей доверительницы Байменовой. Это самое главное, потому что у нее никакой надежды не было. Благодаря судьям Верховного суда у нас вера в правосудие еще остается», — сообщил алматинский юрист Олег Чернов.

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Согласно постановлению Верховного суда, в своем ходатайстве Олег Чернов просил об отмене судебных актов, указывая на допущенные нарушения судом нижней инстанции. В нем он полагает, что в результате действий работника автомойки, а также халатности со стороны администрации был причинен ущерб истцу. Также он отметил, что судом не были приняты во внимание доказательства: протоколы допроса свидетелей по уголовному делу в отношении автомойщика по факту угона и протокол его допроса, подтверждающие его трудоустройство. Также в документе сказано, что в нарушение требований статьи 76 ГПК суд не учитывал обстоятельства, установленные приговором Специализированного суда по делам несовершеннолетних города Алматы от 9 декабря 2016 года в отношении автомойщика, а также частное постановление о нарушениях законности, допущенные индивидуальным предпринимателем, директором комплекса.

Олег Чернов пояснил, что автомойка обязана будет до конца года выплатить 5,7 миллионов тенге владелице Lexus IS 350.

«Все это будет решаться в рамках исполнительного производства. Если они (представители автомойки. — Прим. автора) не будут уклоняться от исполнения судебного акта, то я думаю это произойдет в течение следующего месяца», — сказал он.

Автомобиль Lexus IS 350 был угнан 13 июля со двора комплекса «Алтын Адам» по улице Шашкина в Алматы, где хозяйка оставила его на мойку. В эту же ночь машина попала в серьезное ДТП на проспекте Абая. Авто на большой скорости врезалось в ограждение и деревья. Автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит. Как стало известно, автомобиль угнал 17-летний парень, чтобы покататься.

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