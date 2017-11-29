Алматинке возместят ущерб за угнанный из автомойки и разбитый Lexus: Верховный суд вынес решение

Такое постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суд. Отметим, что Бостандыский суд отказал в возмещении ущерба владелице автомобиля, сославшись на то, что им необходимо было взыскивать компенсацию непосредственно у 17-летнего угонщика, а не у автомойки. Это решение было поддержано и Алматинским городским судом.

«Верховный суд рассмотрел наше ходатайство о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу, отменил и вынес новое решение. Согласно нему, исковые требования моей доверительницы удовлетворены. Пока мотивировочное постановление, почему такое решение было принято, Верховный суд не вынес. Мы просили взыскать материальный ущерб в размере 5,7 миллионов тенге. Стоит отметить, что дело длиться на протяжении полутора лет. Верховный суд восстановил права моей доверительницы Байменовой. Это самое главное, потому что у нее никакой надежды не было. Благодаря судьям Верховного суда у нас вера в правосудие еще остается», — сообщил алматинский юрист Олег Чернов.

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Согласно постановлению Верховного суда, в своем ходатайстве Олег Чернов просил об отмене судебных актов, указывая на допущенные нарушения судом нижней инстанции. В нем он полагает, что в результате действий работника автомойки, а также халатности со стороны администрации был причинен ущерб истцу. Также он отметил, что судом не были приняты во внимание доказательства: протоколы допроса свидетелей по уголовному делу в отношении автомойщика по факту угона и протокол его допроса, подтверждающие его трудоустройство. Также в документе сказано, что в нарушение требований статьи 76 ГПК суд не учитывал обстоятельства, установленные приговором Специализированного суда по делам несовершеннолетних города Алматы от 9 декабря 2016 года в отношении автомойщика, а также частное постановление о нарушениях законности, допущенные индивидуальным предпринимателем, директором комплекса.

Олег Чернов пояснил, что автомойка обязана будет до конца года выплатить 5,7 миллионов тенге владелице Lexus IS 350.

«Все это будет решаться в рамках исполнительного производства. Если они (представители автомойки. — Прим. автора) не будут уклоняться от исполнения судебного акта, то я думаю это произойдет в течение следующего месяца», — сказал он.