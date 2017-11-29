В Ростове-на-Дону грабители банков и ювелирных магазинов получили по 16 лет колонии
В Ростовском областном суде огласили приговор членам банды, нападавшей на банки, ювелирные магазины и букмекерские конторы.
В Ростовском областном суде огласили приговор членам банды, нападавшей на банки, ювелирные магазины и букмекерские конторы.
Алексей Садохин и Арсен Казиев признаны виновными по уголовным статьям «Участие в устойчивой вооруженной группе», «Разбой» и «Незаконное хранение оружия».
— С сентября 2015 по май 2016 года подсудимые, используя средства конспирации, а также огнестрельное оружие совершили пять разбойных нападений. Преступными действиями злоумышленников причинен ущерб на общую сумму более 10 миллионов рублей. Арсенал оружия и боеприпасов были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска гаража, находящегося в пользовании Казиева, — рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Обоим мужчинам дали по 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Решение суда еще не вступило в законную силу.