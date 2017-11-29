Вынесен приговор нижегородцу, пытавшемуся убить свою семью
Мужчина до приезда полицейских успел серьезно ранить супругу, убить пса и избить дочь.
Мужчина до приезда полицейских успел серьезно ранить супругу, убить пса и избить дочь.
Вынесен приговор нижегородцу, пытавшемуся убить свою семью. Мужчина также признан виновным в избиении дочери и расправе над собакой. Все это происходило в тот момент, когда мужчина был пьян. Как это было, рассказали в
В один из дней мужчина запер свою жену, дочь и ее сожителя в квартире. При этом они не могли позвать на помощь, так как перед этим родственник отобрал у них телефоны.
Однако гражданскому мужу дочери (он, к слову, ограничен по слуху и речи), удалось выпрыгнуть с третьего этажа и убежать.
Молодой человек нашел патрулировавших район сотрудников полиции и смог объяснить происходящее с его родственниками. Полицейские задержали злоумышленника с окровавленным ножом в руке. К тому моменту он уже успел серьезно поранить супругу. Медики спасли ей жизнь, но ей пришлось удалять почку.
«Прокуратура Канавинского района Н. Новгорода поддержала обвинение по данному уголовному делу. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщила