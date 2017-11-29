Источник: AP 2017

Вынесен приговор нижегородцу, пытавшемуся убить свою семью. Мужчина также признан виновным в избиении дочери и расправе над собакой. Все это происходило в тот момент, когда мужчина был пьян. Как это было, рассказали в пресс-службе прокуратуры Канавинского района.

В один из дней мужчина запер свою жену, дочь и ее сожителя в квартире. При этом они не могли позвать на помощь, так как перед этим родственник отобрал у них телефоны.

Однако гражданскому мужу дочери (он, к слову, ограничен по слуху и речи), удалось выпрыгнуть с третьего этажа и убежать.

Молодой человек нашел патрулировавших район сотрудников полиции и смог объяснить происходящее с его родственниками. Полицейские задержали злоумышленника с окровавленным ножом в руке. К тому моменту он уже успел серьезно поранить супругу. Медики спасли ей жизнь, но ей пришлось удалять почку.