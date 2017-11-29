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18:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

9 лет проведет в тюрьме нижегородец за кровавую драку с защитниками девушки

Нетрезвый мужчина всего лишь хотел познакомиться с понравившейся девушкой на улице.

9 лет проведет в колонии строго режима нижегородец, устроивший кровавую драку с незнакомыми мужчинами. Подробности дела сообщила прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода, поддержавшая обвинение по уголовному делу.

Потасовка произошла поздно вечером в один из дней января 2017 года. Мужчина решил познакомиться с идущей по улице девушкой. Та решила побыстрее уйти от преследователя и ускорила шаг. Незнакомец схватил ее за руку — девушка от неожиданности закричала.

Крик услышали трое мужчин, которые тут же бросились спасать вырывавшуюся девушку. Она, к слову, тут же убежала. А вот нетрезвый мужчина остался, быстро достал из куртки раскладной нож и ударил им двух спасителей в грудь. И только после этого он убежал. Пострадавшие, к слову, выжили.

«Впоследствии эксперт установил, что ножевыми ранениями каждому из потерпевших были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни — то есть без квалифицированной и своевременной медицинской помощи вероятность остаться в живых при подобных травмах крайне низкая», — отметил помощник прокурора Н. Костин.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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