9 лет проведет в тюрьме нижегородец за кровавую драку с защитниками девушки

9 лет проведет в колонии строго режима нижегородец, устроивший кровавую драку с незнакомыми мужчинами. Подробности дела сообщила прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода, поддержавшая обвинение по уголовному делу.

Потасовка произошла поздно вечером в один из дней января 2017 года. Мужчина решил познакомиться с идущей по улице девушкой. Та решила побыстрее уйти от преследователя и ускорила шаг. Незнакомец схватил ее за руку — девушка от неожиданности закричала.

Крик услышали трое мужчин, которые тут же бросились спасать вырывавшуюся девушку. Она, к слову, тут же убежала. А вот нетрезвый мужчина остался, быстро достал из куртки раскладной нож и ударил им двух спасителей в грудь. И только после этого он убежал. Пострадавшие, к слову, выжили.

«Впоследствии эксперт установил, что ножевыми ранениями каждому из потерпевших были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни — то есть без квалифицированной и своевременной медицинской помощи вероятность остаться в живых при подобных травмах крайне низкая», — отметил помощник прокурора Н. Костин.