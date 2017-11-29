Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Сотрудника "Аэрофлота" уволили за его действия на летном поле
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
18:10 (мск), источник: Новости Перми

Очевидцы: из здания гостиницы «Центральная» эвакуировали людей

Несколько месяцев назад здание выкупили и теперь в нем живут иностранные студенты. Пока неизвестна причина эвакуации, но на место приехали пожарные.

По информации «Новостей Перми», вечером 29 ноября из бывшей гостиницы «Центральная», которая сейчас является общежитием для иностранных студентов, были эвакуированы жильцы. На место приехали пожарные. Огня и дыма не видно. Предварительно, что-то загорелось на четвертом или пятом этажах.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Сбербанк предупредил о фейковых приложениях «Сбербанк Онлайн»
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь