Очевидцы: из здания гостиницы «Центральная» эвакуировали людей
Несколько месяцев назад здание выкупили и теперь в нем живут иностранные студенты. Пока неизвестна причина эвакуации, но на место приехали пожарные.
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Несколько месяцев назад здание выкупили и теперь в нем живут иностранные студенты. Пока неизвестна причина эвакуации, но на место приехали пожарные.
По информации «Новостей Перми», вечером 29 ноября из бывшей гостиницы «Центральная», которая сейчас является общежитием для иностранных студентов, были эвакуированы жильцы. На место приехали пожарные. Огня и дыма не видно. Предварительно,
Обстоятельства происшествия уточняются.