Очевидцы: из здания гостиницы «Центральная» эвакуировали людей

По информации «Новостей Перми», вечером 29 ноября из бывшей гостиницы «Центральная», которая сейчас является общежитием для иностранных студентов, были эвакуированы жильцы. На место приехали пожарные. Огня и дыма не видно. Предварительно, что-то загорелось на четвертом или пятом этажах.