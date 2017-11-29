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18:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девушку задушили в собственной квартире в Костанае

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашла ее подруга.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Тело 22-летней жительницы Костаная обнаружено в ее квартире, пишет региональное издание «Алау».

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина.

Подруга погибшей обнаружила ее мертвой 26 ноября и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Костаная.

«На месте обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Предположительно, смерть наступила от механической асфиксии верхних дыхательных путей. Других телесных повреждений не обнаружено», — сообщил.

Начато досудебное расследование по статье «Убийство».

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