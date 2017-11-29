Девушку задушили в собственной квартире в Костанае
Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашла ее подруга.
Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашла ее подруга.
АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Тело 22-летней жительницы Костаная обнаружено в ее квартире, пишет региональное издание «Алау».
По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина.
Подруга погибшей обнаружила ее мертвой 26 ноября и обратилась в полицию. На место выехала
«На месте обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Предположительно, смерть наступила от механической асфиксии верхних дыхательных путей. Других телесных повреждений не обнаружено», — сообщил.
Начато досудебное расследование по статье «Убийство».