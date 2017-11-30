Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Александр Романов найден погибшим

Подробности обнаружения погибшего не разглашаются. Мужчина был болен диабетом и нуждался в приеме лекарств. 27 ноября 2017 года 45-летний Романов ушел из дома на ул. Заречной в поселке Комсомольский в магазин и не вернулся.