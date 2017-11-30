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09:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Александр Романов найден погибшим

Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Александр Романов найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Подробности обнаружения погибшего не разглашаются. Мужчина был болен диабетом и нуждался в приеме лекарств. 27 ноября 2017 года 45-летний Романов ушел из дома на ул. Заречной в поселке Комсомольский в магазин и не вернулся.

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