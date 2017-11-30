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08:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Облсуд выпустил из колонии обманувшего Кержакова воронежского бизнесмена

Воронежский облсуд отпустил на свободу бизнесмена Михаила Сурина, который обманул Александра Кержакова на 300 млн рублей.

Мужчине заменили четыре месяца неотбытого срока в колонии на исправительные работы. Из зарплаты Сурина ежемесячно будут удерживать в пользу государства 10%, сообщила пресс-служба облсуда в среду, 29 ноября.

Как установил суд, Александр Кержаков вложил в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панинском районе Воронежской области больше 300 млн рублей. Спортсмен переводил деньги на счета предпринимателя Михаила Сурина с февраля 2011 года. За первые два платежа — на общую сумму 110 млн рублей — мужчина пообещал ввести спортсмена в учредители ООО «Модуль», который строил завод. Однако бизнесмен обманул футболиста: Сурин вкладывал деньги Кержакова в строительство завода как свои — вместо того, чтобы сделать спортсмена совладельцем предприятия, как они договаривались изначально. Никаких документов после перевода средств партнеры не оформляли, если не считать один договор займа на 105 млн рублей до 2026 года.

Михаил Сурин снимал деньги со счета и покупал технику, стройматериалы и машины для фирмы. При этом доля Сурина в ООО «Модуль» увеличилась до 85%, а футболист так и не стал совладельцем завода. Тогда Александр Кержаков попросил вернуть деньги, но получил отказ. Футболисту ответили, что все средства уже вложены в НПЗ. После этого Кержаков обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к 4 годам колонии общего режима. На тот момент бизнесмен уже 2 года провел в СИЗО, это время мужчине засчитали в срок.

В июле 2017 года Михаил Сурин обратился с ходатайством в Центральный райсуд и попросил заменить ему восемь месяцев неотбытого наказания на исправительные работы. Предприниматель получил отказ из-за того, что не вернул деньги Александру Кержакову.

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