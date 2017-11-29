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19:02 (мск), источник: РБК

В «Роскосмосе» рассказали о судьбе пропавшего после запуска спутника

Разгонный блок «Фрегат» с ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая была запущена с космодрома Восточный, скорее всего, сгорел в атмосфере, заявили в «Роскосмосе». Части ракеты уже нашли в разных районах России.

Источник: AP 2017

Разгонный блок «Фрегат» и спутник, которые были запущены во вторник с космодрома Восточный, вероятнее всего, сгорели в атмосфере, заявил директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров. Такую версию озвучил в интервью благовещенскому телеканалу «Альфа-канал» (проект портала «Амур.инфо»).

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«Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском», — сказал Чмаров.

По его словам, в этот момент «происходит рассеивание», то есть разброс различных частей аппарата. При этом он отметил, что все составные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» — ступени, боковые части, обтекатель — приземлились в запланированных районах падения — в Зелинском районе, в двух районах Якутии.

Во вторник, 28 ноября, в 14:41 по местному времени (8:41 мск) с космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету — «Союз-2.1б». Наблюдали за стартом вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, а также командующий космическими войсками Александр Головко.

Однако вскоре после запуска информация со спутника перестал поступать. Установить связь пытались в течение двух часов, после чего было принято решение перейти в режим нештатной ситуации.

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