В «Роскосмосе» рассказали о судьбе пропавшего после запуска спутника
Разгонный блок «Фрегат» с
Разгонный блок «Фрегат» с
Разгонный блок «Фрегат» и спутник, которые были запущены во вторник с космодрома Восточный, вероятнее всего, сгорели в атмосфере, заявил директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров. Такую версию озвучил в интервью благовещенскому телеканалу «Альфа-канал» (проект портала «Амур.инфо»).
«Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском», — сказал Чмаров.
По его словам, в этот момент «происходит рассеивание», то есть разброс различных частей аппарата. При этом он отметил, что все составные части
Во вторник, 28 ноября, в 14:41 по местному времени (8:41 мск) с космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету — «Союз-2.1б». Наблюдали за стартом
Однако вскоре после запуска информация со спутника перестал поступать. Установить связь пытались в течение двух часов, после чего было принято решение перейти в режим нештатной ситуации.