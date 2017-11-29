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20:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе после дорожного конфликта у мужчины остановилось сердце

Родственники умершего ищут свидетелей потасовки.

Сегодня вечером, 29 ноября, в микрорайоне Затон после дорожного конфликта оборвалась жизнь пожилого мужчины. Некоторые СМИ стали писать о том, что таксист избил мужчину до смерти, но родственник погибшего, Эдуард, рассказал «Комсомолке», как все произошло на самом деле.

— Дядя ехал с сыном своим на «Мерседесе» домой, их подрезал таксист на «Хендай Солярисе». Тогда сын попросил остановить машину, чтобы таксист объяснил свои действия. Они остановились, а дядя, как человек неконфликтный, попросил поехать сына дальше. Они и уехали, насколько я понял, таксист поехал за ними, при этом нажал тревожную кнопку, чтобы позвать своих коллег на подмогу, — рассказывает мужчина.

Водитель и пассажир «Мерседеса» остановились у 46-го лицея. Как только пожилой мужчина вышел из своего автомобиля, ему стало плохо, он упал и умер. У него случился сердечный приступ.

— Мы хотим найти свидетелей произошедшего, может кто видел, что произошло на самом деле или запись с видеорегистратора есть, — говорит Эдуард.

На «тревогу» таксиста откликнулись его коллеги, на место происшествия приехало целых 11 автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники внутренних дел. Официальную версию пресс-служба сообщит завтра.

Просьба всем, кто что-либо знает о дорожной потасовке, позвонить по номеру 8 917 042 44 30.

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