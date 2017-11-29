В Магнитогорске прогремел мощный взрыв

Очевидцы сообщают, что в районе улицы Калибровщиков раздался мощный хлопок. Взрывная волна докатилась до жителей 12-го участка, что находится примерно в километре от места происшествия. Жители улиц Бахметьева и Панькова утверждают, что в некоторых домах выбило стекла вместе с рамами.

«Живу на 12 участке, пять минут назад сотряслись от взрыва, задребезжали оконные стекла, сработали сигналки на машинах. Кто знает, что это было? Толчок был сильный», — сообщают магнитогорцы в социальной сети в группе «Я работаю на ММК».

По предварительной версии, на предприятии «МагТехГаз» взорвалась цистерна с кислородом. Погиб охранник.