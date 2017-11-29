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22:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске прогремел мощный взрыв

ЧП произошло 29 ноября около 11 часов вечера в левобережной части города.

Очевидцы сообщают, что в районе улицы Калибровщиков раздался мощный хлопок. Взрывная волна докатилась до жителей 12-го участка, что находится примерно в километре от места происшествия. Жители улиц Бахметьева и Панькова утверждают, что в некоторых домах выбило стекла вместе с рамами.

«Живу на 12 участке, пять минут назад сотряслись от взрыва, задребезжали оконные стекла, сработали сигналки на машинах. Кто знает, что это было? Толчок был сильный», — сообщают магнитогорцы в социальной сети в группе «Я работаю на ММК».

По предварительной версии, на предприятии «МагТехГаз» взорвалась цистерна с кислородом. Погиб охранник.

На месте ЧП работают пожарные и бригады «скорой помощи».

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