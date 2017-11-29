Экс-сотрудники «Роснефти» арестованы за мошенничество на 300 млн рублей

Источник: Reuters

«Сотрудниками полиции и Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть» вскрыта крупная мошенническая схема с финансовыми средствами дочернего общества компании. На основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», задержаны бывшие сотрудники центрального аппарата и дочернего общества компании», — сказала Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной фигурантам организацией. На основании этих документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 млн рублей, которые затем были обналичены и похищены подозреваемыми.

В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказала Волк.