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22:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске ликвидируют последствия загрязнения Свислочи

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице ликвидируют последствия загрязнения реки Свислочь. Такая информация размещена на сайте Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Согласно опубликованным данным, 27 ноября поступила информация от Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды о сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Свислочь из коллектора, расположенного на ул. Маяковского. На место происшествия прибыл сотрудник комитета.

В целях недопущения дальнейшего загрязнения Свислочи было принято решение об установке заградительного бона в месте сброса.

Лабораторией аналитического контроля качества вод и загрязнения земель Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды отобраны пробы сточных вод. Результаты анализов показали превышения по кальцию, магнию, взвешенным веществам, нефтепродуктам, аммонию, фосфатам, нитритам.

УП «Горремливнесток» установлено место предположительного сброса загрязняющих веществ — колодец по адресу ул. Володько, 9. Ведется разбирательство и дальнейшее обследование сетей дождевой канализации.

Данный вопрос находится на контроле в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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