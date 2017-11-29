В Минске ликвидируют последствия загрязнения Свислочи

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Согласно опубликованным данным, 27 ноября поступила информация от Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды о сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Свислочь из коллектора, расположенного на ул. Маяковского. На место происшествия прибыл сотрудник комитета.

В целях недопущения дальнейшего загрязнения Свислочи было принято решение об установке заградительного бона в месте сброса.

Лабораторией аналитического контроля качества вод и загрязнения земель Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды отобраны пробы сточных вод. Результаты анализов показали превышения по кальцию, магнию, взвешенным веществам, нефтепродуктам, аммонию, фосфатам, нитритам.

УП «Горремливнесток» установлено место предположительного сброса загрязняющих веществ — колодец по адресу ул. Володько, 9. Ведется разбирательство и дальнейшее обследование сетей дождевой канализации.