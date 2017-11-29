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29 ноября, источник: РБК

Авария на трубопроводе в Москве затронула 900 многоквартирных домов

Авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла жителей 900 многоквартирных домов в восточном административном округе Москвы. Жители рассказывают об остутствии в домах тепла и горячей воды.

На северо-востоке Москвы авария на трубопроводе теплосети затронула 900 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минэнерго. В результате теплоснабжение в этих домах нарушено.

В сообщении сказано, что авария произошла в 18:40 в районе дома № 7 по улице Байкальская. «Произошел порыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 мм», — сказано в сообщении.

В результате поврежденный участок трубы был перекрыт. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Теплоснабжение 900 домов осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети, уверяют в ведомстве.

«В 20:00 начато восстановление параметров теплоносителя», — добавили в Минэнерго.

Один из жителей пострадавшего района ​Антон Майоров, проживающий на Новосибирской улице, рассказал РБК, что в его квартире отсутствует горячее водоснабжение и отопление. «Все батареи холодные. Температура в квартире постепенно понижается. На данный момент уже составляет 19 градусов. Как ночевать и с утра собираться на работу, не представляю», — отметил он. По его словам, ни в ЖЭК, ни в ТЭЦ не дают информацию, когда все будет восстановлено. «На данный момент все возможные телефоны коммунальных служб отключены», — добавил он.

Проживающая на Байкальской улице Ксения Волкова также пожаловалась на отсутствие горячей воды и тепла. «У нас уже прохладно. Ребенок с кашлем и температурой усиленно одет. Мыть голову пришлось в тазике и греть воду в кастрюльках. Что бы было немного тепло пришлось включить газовую плиту», — рассказала она.

Местный житель Егор, проживающий на Алтайской улице, рассказал РБК, что в его доме не работают батареи и отключена горячая вода. «Свет есть, пока тепло, у меня дом с капремонтом, 21 градус в помещении», — сказал он.

Анастасия Кривова, проживающая на Сахалинской улице, рассказала, что проблемы начались после 20:00. «Заметили, что нет горячей воды и отопления. Поначалу это никак не сказывалось. Но через некоторое время стало заметно прохладнее. Не могу сказать, что дома дико холодно, но достаточно свежо», — сообщила она.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил РБК, что оперативные службы занимаются устранением разлива воды из трубы горячего водоснабжения на востоке столицы ​на пересечении улицы Иркутской и 2-го Иртышского проезда. По его словам, было произведено переподключение потребителей по резервной схеме. Речь, по его словам, идет о 18 зданий, включая девять жилых домов и одну школу. «Потребители от теплоснабжения и горячего водоснабжения не отключались», — заверил он.

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