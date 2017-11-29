Авария на трубопроводе в Москве затронула 900 многоквартирных домов

Один из жителей пострадавшего района ​Антон Майоров, проживающий на Новосибирской улице, рассказал РБК, что в его квартире отсутствует горячее водоснабжение и отопление. «Все батареи холодные. Температура в квартире постепенно понижается. На данный момент уже составляет 19 градусов. Как ночевать и с утра собираться на работу, не представляю», — отметил он. По его словам, ни в ЖЭК, ни в ТЭЦ не дают информацию, когда все будет восстановлено. «На данный момент все возможные телефоны коммунальных служб отключены», — добавил он.

Проживающая на Байкальской улице Ксения Волкова также пожаловалась на отсутствие горячей воды и тепла. «У нас уже прохладно. Ребенок с кашлем и температурой усиленно одет. Мыть голову пришлось в тазике и греть воду в кастрюльках. Что бы было немного тепло пришлось включить газовую плиту», — рассказала она.



Местный житель Егор, проживающий на Алтайской улице, рассказал РБК, что в его доме не работают батареи и отключена горячая вода. «Свет есть, пока тепло, у меня дом с капремонтом, 21 градус в помещении», — сказал он.



Анастасия Кривова, проживающая на Сахалинской улице, рассказала, что проблемы начались после 20:00. «Заметили, что нет горячей воды и отопления. Поначалу это никак не сказывалось. Но через некоторое время стало заметно прохладнее. Не могу сказать, что дома дико холодно, но достаточно свежо», — сообщила она.



В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил РБК, что оперативные службы занимаются устранением разлива воды из трубы горячего водоснабжения на востоке столицы ​на пересечении улицы Иркутской и 2-го Иртышского проезда. По его словам, было произведено переподключение потребителей по резервной схеме. Речь, по его словам, идет о 18 зданий, включая девять жилых домов и одну школу. «Потребители от теплоснабжения и горячего водоснабжения не отключались», — заверил он.