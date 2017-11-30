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00:25 (мск), источник: ТАСС

Источник: число пострадавших при прорыве трубы в Москвы возросло до восьми

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Восемь человек обратились к медикам с травмами, полученными в результате аварии на трубопроводе на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По информации врачей, в больницы были доставлены восемь человек, у большинства ожоги ног, так как они оказались, по сути, в кипятке», — сказал источник ТАСС.

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Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали шесть человек.

Прорыв трубопровода у пересечения Иркутской и Байкальской улиц на востоке Москвы произошел в среду вечером. По данным источника ТАСС в экстренных службах, без тепла и горячей воды остались более 2 тыс. домов. Их перевели на резервную схему теплоснабжения, но подключение домов идет постепенно, пояснил собеседник агентства. В Минэнерго сообщали, что последствия аварии затронули около 900 домов.

Местные жители рассказали ТАСС, что в квартирах на востоке столицы полностью отсутствует тепло.

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