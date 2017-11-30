Содержимое сумки помешало свиданию с заключенным в Приморье
Гражданка Д. прибыла на свидание к заключенному с запрещенным грузом, об этом «Deita. ru» сообщили в
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Гражданка Д. прибыла на свидание к заключенному с запрещенным грузом, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сотрудники учреждения при досмотре ее личных вещей обнаружили и изъяли 6
На данный момент материалы дела переданы в суд для привлечения женщины к административной ответственности. Ей грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.
Таисия Масина.