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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Содержимое сумки помешало свиданию с заключенным в Приморье

Гражданка Д. прибыла на свидание к заключенному с запрещенным грузом, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудники учреждения при досмотре ее личных вещей обнаружили и изъяли 6 сим-карт, спрятанных в боковом кармане дорожной сумки.

На данный момент материалы дела переданы в суд для привлечения женщины к административной ответственности. Ей грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Таисия Масина.

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