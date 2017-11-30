Многодетную мать оштрафовали за оскорбление полицейского в Хабаровском крае

В один из вечеров женщина, выпив спиртное, вышла погулять. Полицейские увидели фигурантку, когда она стояла в грязной одежде на краю проезжей части и пыталась остановить попутные автомобили. У женщины была нарушена координация. Правоохранители доставили ее в дежурную часть.

Во время разбирательства выяснилось, что женщину разыскивает ПДН: она не воспитывала должным образом своих троих детей и оставляла их дома без присмотра. Полицейские составили административные протоколы, а потом отправили нарушительницу в больницу, чтобы она прошла медицинское освидетельствование.

Находясь в приемном покое учреждения, женщина стала оскорблять полицейского. Она использовала нецензурную брань, унижала служащего.

«Мировой судья судебного участка № 58 района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы поселка Переяславка. Она осуждена за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должных обязанностей (статьи 319 УК РФ)», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.