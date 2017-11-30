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03:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Многодетную мать оштрафовали за оскорбление полицейского в Хабаровском крае

В районе имени Лазо осудили жительницу Переяславки, которая публично оскорбила полицейского, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В один из вечеров женщина, выпив спиртное, вышла погулять. Полицейские увидели фигурантку, когда она стояла в грязной одежде на краю проезжей части и пыталась остановить попутные автомобили. У женщины была нарушена координация. Правоохранители доставили ее в дежурную часть.

Во время разбирательства выяснилось, что женщину разыскивает ПДН: она не воспитывала должным образом своих троих детей и оставляла их дома без присмотра. Полицейские составили административные протоколы, а потом отправили нарушительницу в больницу, чтобы она прошла медицинское освидетельствование.

Находясь в приемном покое учреждения, женщина стала оскорблять полицейского. Она использовала нецензурную брань, унижала служащего.

«Мировой судья судебного участка № 58 района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы поселка Переяславка. Она осуждена за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должных обязанностей (статьи 319 УК РФ)», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Подсудимая признала свою вину. Женщину приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей: учитывалось, что до этого она не была судима и имеет троих детей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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