Эксперты выясняют причины нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Несмотря на то, что охотоведам удалось поймать тигрицу, которая, предположительно, напала на человека вблизи села Бойцово, специалисты не прекратят отслеживать хищников в Бикинском районе, чтобы подобный случай не повторился. Сейчас эксперты выясняют причины, по которым тигр мог растерзать сборщика шишек.

Сегодня в Бикинском районе Хабаровского края группой по разрешению конфликтных ситуаций Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края был пойман тигр, предположительно, причастный к трагедии, произошедшей в конце октября.

«Оперативная группа сработала профессионально. Главная задача для нас была — устранить угрозу для безопасности населения в Бикинском районе, и второе — выполнить рекомендации, данные Росприроднадзором. Обе задачи на сегодняшний день выполнены, и мы надеемся, что после отлова этого тигра люди будут в безопасности. Дальше уже нужно разбираться с причинами нападения хищника и, на всякий случай, продолжать мониторить ситуацию в этом районе», — рассказал министр природных ресурсов правительства Хабаровского края Александр Ермолин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хищника поймали ночью 29 ноября. У тигрицы взяли шерсть, кровь и мазки для проведения экспертизы. Сейчас специалисты будут выяснять, причастна ли именно эта «полосатая кошка» к нападению на человека. Также они установят причины, по которым она растерзала человека.

«Не исключаю того, что нападение могло быть спровоцировано, как это бывает практически всегда, какими-то сторонними людьми или же их действиями. Как показывает мой опыт расследования подобных случаев, основной причиной нападений является голод или неправильное поведение людей при встрече с хищником. Надо разобраться, мог ли этот хищник полноценно охотиться и, собственно, было ли на что охотиться на этой территории. Возможно, нападение спровоцировало какое-либо заболевание. Пока много вопросов открытых. В любом случае, работа по отслеживанию тигров на месте гибли человека должна продолжиться», — отметил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Как сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр», охотоведы не исключают, что пойманная тигрица причастна к случаям нападения на собак в посёлке Светлогорье в Приморском крае.

«Тигр будет находиться в центре реабилитации. В случае, если хищник окажется причастен к гибели человека, то он уже никогда не будет выпущен в дикую природу. Факт нападения на собак — тоже не стандартная ситуация, в этом случае с тигром будут проведены реабилитационные мероприятия, и после специалисты определят его пригодность на возвращение в дикую природу», — объяснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Агентство писало, что в Бикинском ещё в октябре искали пропавшего сборщика шишек. Позже его труп нашли в тайге. По предположениям экспертов, на мужчину напал тигр. Подобные инциденты в регионе случались и раньше, но за последние семь лет это первое подобное происшествие с летальным для человека исходом. Проверку по данному факту проводит следственный комитет.