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03:59 (мск), источник: Восток Медиа

Эксперты выясняют причины нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Отслеживание хищников в Бикинском районе продолжится.

Несмотря на то, что охотоведам удалось поймать тигрицу, которая, предположительно, напала на человека вблизи села Бойцово, специалисты не прекратят отслеживать хищников в Бикинском районе, чтобы подобный случай не повторился. Сейчас эксперты выясняют причины, по которым тигр мог растерзать сборщика шишек.

Сегодня в Бикинском районе Хабаровского края группой по разрешению конфликтных ситуаций Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края был пойман тигр, предположительно, причастный к трагедии, произошедшей в конце октября.

«Оперативная группа сработала профессионально. Главная задача для нас была — устранить угрозу для безопасности населения в Бикинском районе, и второе — выполнить рекомендации, данные Росприроднадзором. Обе задачи на сегодняшний день выполнены, и мы надеемся, что после отлова этого тигра люди будут в безопасности. Дальше уже нужно разбираться с причинами нападения хищника и, на всякий случай, продолжать мониторить ситуацию в этом районе», — рассказал министр природных ресурсов правительства Хабаровского края Александр Ермолин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хищника поймали ночью 29 ноября. У тигрицы взяли шерсть, кровь и мазки для проведения экспертизы. Сейчас специалисты будут выяснять, причастна ли именно эта «полосатая кошка» к нападению на человека. Также они установят причины, по которым она растерзала человека.

«Не исключаю того, что нападение могло быть спровоцировано, как это бывает практически всегда, какими-то сторонними людьми или же их действиями. Как показывает мой опыт расследования подобных случаев, основной причиной нападений является голод или неправильное поведение людей при встрече с хищником. Надо разобраться, мог ли этот хищник полноценно охотиться и, собственно, было ли на что охотиться на этой территории. Возможно, нападение спровоцировало какое-либо заболевание. Пока много вопросов открытых. В любом случае, работа по отслеживанию тигров на месте гибли человека должна продолжиться», — отметил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Как сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр», охотоведы не исключают, что пойманная тигрица причастна к случаям нападения на собак в посёлке Светлогорье в Приморском крае.

«Тигр будет находиться в центре реабилитации. В случае, если хищник окажется причастен к гибели человека, то он уже никогда не будет выпущен в дикую природу. Факт нападения на собак — тоже не стандартная ситуация, в этом случае с тигром будут проведены реабилитационные мероприятия, и после специалисты определят его пригодность на возвращение в дикую природу», — объяснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Агентство писало, что в Бикинском ещё в октябре искали пропавшего сборщика шишек. Позже его труп нашли в тайге. По предположениям экспертов, на мужчину напал тигр. Подобные инциденты в регионе случались и раньше, но за последние семь лет это первое подобное происшествие с летальным для человека исходом. Проверку по данному факту проводит следственный комитет.

После получения разрешения на отлов хищника специалисты краевого министерства природы выдвинулось на место происшествия, чтобы поймать тигра. Подробности не разглашали, чтобы не сделать зверя лёгкой добычей браконьеров.

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