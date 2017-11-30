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03:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Экс-банкира обвиняют в хищении 200 кг денег. Завершено расследование дела бывшего председателя правления Эргобанка

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Вячеслава Бармина — бывшего председателя правления Эргобанка, клиентами которого выступали 60 организаций РПЦ. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии почти 780 млн руб. В гражданском судопроизводстве АСВ недавно удалось взыскать эту сумму с господина Бармина. Сам он утверждает, что просто не мог незаметно вынести из банка больше 200 кг денег.

Источник: РИА "Новости"

История с хищением 780 млн руб. из Эргобанка, происшедшая 31 декабря 2015 года, до сих пор выглядит весьма неоднозначно. Возможно, именно поэтому уголовное дело по заявлению АСВ в 2016 году неоднократно отказывались возбуждать сначала столичный полицейский главк, а затем и ГСУ СКР. Впрочем, последнее ведомство в январе 2017 года все-таки заподозрило экс-председателя правления кредитной структуры Вячеслава Бармина в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). О том, с каким скрипом это было сделано, говорит хотя бы тот факт, что по делу, где фигуранту грозит до десяти лет, следствие не стало ходатайствовать даже о домашнем аресте подозреваемого, ограничившись подпиской о невыезде. А обвинение господину Бармину предъявили лишь через полгода после возбуждения уголовного дела. При этом в обеспечительных целях по ходатайству следователя суд наложил арест на обнаруженные в одном из банков денежные средства Вячеслава Бармина.

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Как считают в СКР, 31 декабря 2015 года Вячеслав Бармин, «обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн руб.». Деньги экс-банкир, полагает следствие, «обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению». В ходе расследования было допрошено 40 человек, проведен ряд экспертных исследований, по результатам которых «у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств». Как следует из материалов дела, деньги экс-банкир получил в кассе банка по трем расходно-кассовым ордерам. В деле имеются копии этих документов. Правда, как уверяют представители господина Бармина, проведенная в рамках расследования почерковедческая экспертиза показала: подписи на них выполнены не обвиняемым. По данным «Ъ», следствие полагает, что подписи были подделаны для того, чтобы Бармин мог уйти от ответственности.

Проблемы у Эргобанка возникли в конце декабря 2015 года, когда он прекратил выдачу вкладов физлицам из-за нехватки ликвидности. Руководство и в частности Вячеслав Бармин этот факт признавали, утверждая, что ищут для банка нового инвестора. Однако уже 15 января 2016 года в связи с полной утратой собственных средств, из-за которой Эргобанк не мог своевременно исполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками, лицензия у учреждения была отозвана. На тот момент одним из основных клиентов банка являлась Русская православная церковь (РПЦ) — его услугами пользовались более 60 ее организаций из 18 епархий. По объему привлеченных средств физлиц Эргобанк занимал 240-е место в российской банковской системе (около 3,8 млрд руб.). Правда, как утверждают близкие к господину Бармину источники, сейчас РПЦ среди кредиторов Эргобанка нет.

Вячеслав Бармин факт хищения денег из банка отрицает. По данным «Ъ», на допросах финансист утверждал, что «никак не мог вынести такие деньги (вес похищенного превышает 200 кг.— “Ъ”) незаметно». «Кто-то обязательно должен был видеть, как я их получал, выносил или вывозил», — добавляет он. Однако таких показаний в деле якобы нет.

Сейчас Вячеслав Бармин и его защита знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Преюдиционное значение при его рассмотрении могло бы иметь недавнее решение Кунцевского райсуда столицы, который удовлетворил требование АСВ и взыскал с Вячеслава Бармина те самые 780 млн руб., признав их «неосновательным обогащением». Впрочем, это вряд ли произойдет, поскольку суть в гражданском и уголовном делах одна, но вот обстоятельства совершения деяния почему-то оказались разные. Принципиальное отличие заключается в том, что в Кунцевском суде истец в лице АСВ утверждал, что деньги Вячеслав Бармин получал по одному расходно-кассовому ордеру, а не трем, как это отражено в уголовном деле. Адвокат ответчика Вера Козлова пыталась обратить на это внимание судьи Сергея Чутова, но безуспешно.

«Более того, в гражданском процессе нам отказали в допросе свидетелей, которые 31 декабря 2015 года были в банке, видели там господина Бармина, но не видели, чтобы он оттуда что-либо выносил», — заявила «Ъ» адвокат Козлова.

Олег Рубникович

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