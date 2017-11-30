Труп женщины нашли у общежития ДВГУПС в Хабаровске

Тело неизвестной женщины нашли в среду вечером недалеко от Дальневосточного университета путей сообщения в Хабаровске. Труп лежал в коллекторе теплоцентрали через дорогу от студенческого общежития, сообщает портал «Губерния».

По всей видимости, погибшая женщина была бездомной. Внутри теплового узла был оборудован лежак, здесь же валялись обувь и верхняя одежда.