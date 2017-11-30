Труп женщины нашли у общежития ДВГУПС в Хабаровске
Предположительно, речь идет о бездомной.
Предположительно, речь идет о бездомной.
Тело неизвестной женщины нашли в среду вечером недалеко от Дальневосточного университета путей сообщения в Хабаровске. Труп лежал в коллекторе теплоцентрали через дорогу от студенческого общежития, сообщает портал «Губерния».
По всей видимости, погибшая женщина была бездомной. Внутри теплового узла был оборудован лежак, здесь же валялись обувь и верхняя одежда.
Спасатели подняли тело из коллектора при помощи веревки. Во время внешнего осмотра трупа медицинский эксперт не увидел признаков насильственной смерти. Причину гибели женщины специалисты смогут назвать только после вскрытия.