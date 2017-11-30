Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Москвичка умерла, поужинав роллами
В Киеве назвали способ остановить строительство моста в Крым
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8На Бали проснулся вулкан Агунг
04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Труп женщины нашли у общежития ДВГУПС в Хабаровске

Предположительно, речь идет о бездомной.

Тело неизвестной женщины нашли в среду вечером недалеко от Дальневосточного университета путей сообщения в Хабаровске. Труп лежал в коллекторе теплоцентрали через дорогу от студенческого общежития, сообщает портал «Губерния».

По всей видимости, погибшая женщина была бездомной. Внутри теплового узла был оборудован лежак, здесь же валялись обувь и верхняя одежда.

Спасатели подняли тело из коллектора при помощи веревки. Во время внешнего осмотра трупа медицинский эксперт не увидел признаков насильственной смерти. Причину гибели женщины специалисты смогут назвать только после вскрытия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фестиваль «Робофест» объединит юных изобретателей в Хабаровске
Россия предложит сообща бороться с хакерами пяти государствам
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь