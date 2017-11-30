Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Индиец съел шесть килограммов металла
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Жительница ЛНР отказалась от украинского паспорта в эфире ТВ РФ
ВМС Аргентины путаются по пропавшей подлодке
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
«Живут лучше»: лидер националистов сравнил Крым и Украину
Коэн: РФ не входит в пятерку главных угроз для США
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
07:32 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы грузовой автомобиль протаранил два дерева

ДТП произошло на проспекте Суюнбая ранним утром. Грузовик Hyundai двигался в южном направлении по проспекту, сообщает Zakon.kz.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Подъезжая к улице Кожедуба, большегруз выехал на разделительную полосу, где по касательной задел одно дерево, а дальше лоб в лоб столкнулся с другим деревом.

От сильного удара колеса автомобиля буквально смяло.

В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали. Не исключено, что он уснул за рулем, чем и спровоцировал аварию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Улица Фурманова в Алматы переименована в проспект имени Нурсултана Назарба
Слишком красива: 26-летнюю россиянку родители не пускают из дома
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Правительство разрешило госкомпаниям скрывать поставщиков
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
СМИ: отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь