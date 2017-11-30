В Алматы грузовой автомобиль протаранил два дерева
ДТП произошло на проспекте Суюнбая ранним утром. Грузовик Hyundai двигался в южном направлении по проспекту, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на проспекте Суюнбая ранним утром. Грузовик Hyundai двигался в южном направлении по проспекту, сообщает Zakon.kz.
Подъезжая к улице Кожедуба, большегруз выехал на разделительную полосу, где по касательной задел одно дерево, а дальше лоб в лоб столкнулся с другим деревом.
От сильного удара колеса автомобиля буквально смяло.
В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали. Не исключено, что он уснул за рулем, чем и спровоцировал аварию.