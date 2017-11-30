Экс-председателя СНТ в Иркутском районе обвиняют в мошенничестве

По основной версии следствия, с 2013 года по май 2017 года обвиняемый неоднократно сообщал гражданам, желавшим приобрести в садоводстве земельные участки, недостоверную информацию о наличии свободных участков земли и его праве распоряжаться ими от имени садоводства. На самом деле вся земля в СНТ принадлежала на праве собственности другим членам садоводства. Введенные в заблуждение покупатели передавали председателю деньги в счет приобретения земельных участков.