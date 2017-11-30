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04:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Экс-председателя СНТ в Иркутском районе обвиняют в мошенничестве

Семь человек пострадали от аферы с земельными участками.

В Иркутском районе следователи предъявили обвинение бывшему председателю СНТ «Лесовик» в совершении семи эпизодов мошенничества. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

По основной версии следствия, с 2013 года по май 2017 года обвиняемый неоднократно сообщал гражданам, желавшим приобрести в садоводстве земельные участки, недостоверную информацию о наличии свободных участков земли и его праве распоряжаться ими от имени садоводства. На самом деле вся земля в СНТ принадлежала на праве собственности другим членам садоводства. Введенные в заблуждение покупатели передавали председателю деньги в счет приобретения земельных участков.

Общая сумма переданных денег — более 1 млн 800 тысяч рублей. Все эпизоды преступной деятельности мужчины, были выявлены благодаря полицейским.

На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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