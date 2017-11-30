Экс-председателя СНТ в Иркутском районе обвиняют в мошенничестве
Семь человек пострадали от аферы с земельными участками.
Семь человек пострадали от аферы с земельными участками.
В Иркутском районе следователи предъявили обвинение бывшему председателю СНТ «Лесовик» в совершении семи эпизодов мошенничества. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в
По основной версии следствия, с 2013 года по май 2017 года обвиняемый неоднократно сообщал гражданам, желавшим приобрести в садоводстве земельные участки, недостоверную информацию о наличии свободных участков земли и его праве распоряжаться ими от имени садоводства. На самом деле вся земля в СНТ принадлежала на праве собственности другим членам садоводства. Введенные в заблуждение покупатели передавали председателю деньги в счет приобретения земельных участков.
Общая сумма переданных денег — более 1 млн 800 тысяч рублей. Все эпизоды преступной деятельности мужчины, были выявлены благодаря полицейским.
На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.