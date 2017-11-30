В Иркутске ищут цыганку, которая продала бижутерию под видом золота

В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию. Как 29 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, обращение в полицию поступило от местной жительницы 27 ноября, она рассказала, что на одном из центральных рынков к потерпевшей подошла женщина с грудным ребенком. Незнакомка пожаловалась на сложную жизненную ситуацию и предложила купить у нее золотые изделия. После проведения процедуры оценки в одном из ломбардов, 30-летняя иркутянка передала злоумышленнице 50 тысяч рублей. Спустя несколько минут женщина обнаружила, что вместо золотых изделий у нее в руках оказалась бижутерия, не представляющая ценности.