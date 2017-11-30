В Иркутске ищут цыганку, которая продала бижутерию под видом золота
В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию.
В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию.
В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию. Как 29 ноября 2017 года сообщила
Сейчас сотрудниками полиции изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попала подозреваемая. За совершение данного преступления разыскивается: женщина на вид 20−25 лет, цыганской внешности, волосы русые до плеч, глаза голубые, рост 160−165 см. Была одета: шапка серая вязанная, серая куртка. С женщиной находился грудной ребенок, возрастом 6−7 месяцев, одетый в черный комбинезон. При женщине была спортивная сумка с эмблемой «Микки-Мауса».
Сейчас следственными органами по данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), возбуждено уголовное дело. Граждан, узнавших разыскиваемую женщину, просьба обратиться в полицию по телефонам: 21−68−05, 24−24−66, 8 (902)-515−10−45.