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04:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут цыганку, которая продала бижутерию под видом золота

В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию.

В Иркутске разыскивают женщину, которая под видом золота продала бижутерию. Как 29 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, обращение в полицию поступило от местной жительницы 27 ноября, она рассказала, что на одном из центральных рынков к потерпевшей подошла женщина с грудным ребенком. Незнакомка пожаловалась на сложную жизненную ситуацию и предложила купить у нее золотые изделия. После проведения процедуры оценки в одном из ломбардов, 30-летняя иркутянка передала злоумышленнице 50 тысяч рублей. Спустя несколько минут женщина обнаружила, что вместо золотых изделий у нее в руках оказалась бижутерия, не представляющая ценности.

Сейчас сотрудниками полиции изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попала подозреваемая. За совершение данного преступления разыскивается: женщина на вид 20−25 лет, цыганской внешности, волосы русые до плеч, глаза голубые, рост 160−165 см. Была одета: шапка серая вязанная, серая куртка. С женщиной находился грудной ребенок, возрастом 6−7 месяцев, одетый в черный комбинезон. При женщине была спортивная сумка с эмблемой «Микки-Мауса».

Сейчас следственными органами по данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), возбуждено уголовное дело. Граждан, узнавших разыскиваемую женщину, просьба обратиться в полицию по телефонам: 21−68−05, 24−24−66, 8 (902)-515−10−45.

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