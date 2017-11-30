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04:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

14 автомобилей столкнулись на Байкальском тракте в Иркутском районе

В результате трех ДТП пострадали взрослый и ребенок.

Автомобиль Toyota Prius врезался во впереди идущую машину на Байкальском тракте в Иркутском районе сегодня, 30 ноября. Второе и третье ДТП произошли по этому же сценарию. В результате столкнулись 14 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали взрослый и ребенок. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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