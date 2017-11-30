Среди заболевших пневмонией в Хабаровском крае — около 60% детей

— За 10 анализируемых месяцев число заболевших внебольничной пневмонией выросло в 1,3 раза среди взрослых и в 2 раза среди детей. Пациентами преимущественно становятся дети раннего возраста — до 2 лет. Почему так? Потому что внебольничная пневмония — это, условно говоря, та пневмония, которая возникает в домашних условиях. А ее переносчиками обычно становятся сами взрослые: где-то переохладились или какие-либо факторы вызвали снижение иммунитета. Впоследствии это становится пусковым механизмом — активизируются вирусы. Если их не лечить должным образом, произойдет осложнение, которое может послужить развитию пневмонии. Поэтому первым делом нужно самим родителям обратить на себя внимание — чаще мыть руки, надевать респираторную маску в случае заболевания. Если заметили ухудшение состояния у ребенка — долгая температура, вялость, — следует как можно скорее обратиться к врачу. Потому что только рентгеновский снимок поможет диагностировать болезнь, — ответила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.