Среди заболевших пневмонией в Хабаровском крае — около 60% детей
Переносчиками заболевания становятся сами родители.
Переносчиками заболевания становятся сами родители.
Эпидемический порог по заболеванию внебольничной пневмонии превышен в Хабаровском крае на 40%. Причем, как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в структуре заболеваемости 59,2% составили дети — это 1737 зарегистрированных случаев.
— За 10 анализируемых месяцев число заболевших внебольничной пневмонией выросло в 1,3 раза среди взрослых и в 2 раза среди детей. Пациентами преимущественно становятся дети раннего возраста — до 2 лет. Почему так? Потому что внебольничная пневмония — это, условно говоря, та пневмония, которая возникает в домашних условиях. А ее переносчиками обычно становятся сами взрослые:
Собеседница также отмечает, что в этом году посторонних возбудителей нет. По сравнению с 2016 годом, когда причиной массового заболевания пневмонией была микоплазменная инфекция.
— Кстати, в организованных коллективах ситуация намного спокойнее. В детских садах и школах проводят усиленные профилактические меры: термометрию, дезинфекцию помещений и осмотр приходящих утром детей, — добавила Галина Аристова.