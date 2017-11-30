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05:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Среди заболевших пневмонией в Хабаровском крае — около 60% детей

Переносчиками заболевания становятся сами родители.

Источник: РИА "Новости"

Эпидемический порог по заболеванию внебольничной пневмонии превышен в Хабаровском крае на 40%. Причем, как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в структуре заболеваемости 59,2% составили дети — это 1737 зарегистрированных случаев.

 — За 10 анализируемых месяцев число заболевших внебольничной пневмонией выросло в 1,3 раза среди взрослых и в 2 раза среди детей. Пациентами преимущественно становятся дети раннего возраста — до 2 лет. Почему так? Потому что внебольничная пневмония — это, условно говоря, та пневмония, которая возникает в домашних условиях. А ее переносчиками обычно становятся сами взрослые: где-то переохладились или какие-либо факторы вызвали снижение иммунитета. Впоследствии это становится пусковым механизмом — активизируются вирусы. Если их не лечить должным образом, произойдет осложнение, которое может послужить развитию пневмонии. Поэтому первым делом нужно самим родителям обратить на себя внимание — чаще мыть руки, надевать респираторную маску в случае заболевания. Если заметили ухудшение состояния у ребенка — долгая температура, вялость, — следует как можно скорее обратиться к врачу. Потому что только рентгеновский снимок поможет диагностировать болезнь, — ответила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.

Собеседница также отмечает, что в этом году посторонних возбудителей нет. По сравнению с 2016 годом, когда причиной массового заболевания пневмонией была микоплазменная инфекция.

 — Кстати, в организованных коллективах ситуация намного спокойнее. В детских садах и школах проводят усиленные профилактические меры: термометрию, дезинфекцию помещений и осмотр приходящих утром детей, — добавила Галина Аристова.

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