Под Красноярском 13 человек остаются в больницах после ДТП с лесовозом

«Всего пострадало 19 человек. Госпитализировано, по уточненной информации, 13 человек. Шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом. У них ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Критичных нет», — сказал собеседник агентства.