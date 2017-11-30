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05:21 (мск), источник: РИА Новости

Под Красноярском 13 человек остаются в больницах после ДТП с лесовозом

КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. В столкновении автобуса и лесовоза в Лесосибирске Красноярского края пострадали 19 человек, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Источник: РИА Новости

«Всего пострадало 19 человек. Госпитализировано, по уточненной информации, 13 человек. Шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом. У них ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Критичных нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в Лесосибирске на 269 километре автодороги Красноярск-Енисейск водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. В ведомстве сообщили, что в данный момент проводится административное расследование — причины ДТП уточняются.

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