Под Красноярском 13 человек остаются в больницах после ДТП с лесовозом

«Всего пострадало 19 человек. Госпитализировано, по уточненной информации, 13 человек. Шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом. У них ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Критичных нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее краевой главк МВД сообщил, что в Лесосибирске на 269 километре автодороги Красноярск-Енисейск водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. В ведомстве сообщили, что в данный момент проводится административное расследование — причины ДТП уточняются.