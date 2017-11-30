Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Индиец съел шесть килограммов металла
Медведев отреагировал на пропажу 64 млрд руб. для аэропортов
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
05:30 (мск), источник: Вести Приморье

Мужчина хотел «развести» свою знакомую на 50 тысяч рублей

В полицию Уссурийска обратился 38-летний житель Кировского района. Мужчина заявил о том, что у него похитили 50 000 рублей. В результате проведенной по заявлению проверки факт хищения денежных средств не подтвердился, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Оказалось, что мужчина приехал в Уссурийск в гости к своей знакомой. Мужчина привез с собой сумку с документами и деньгами и передал хозяйке квартиры на хранение. Во время застолья между знакомыми произошел конфликт. Мужчина решил отомстить хозяйке квартиры и оболгать ее — сообщить о краже денег. Заявитель рассчитывал на то, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сможет вспомнить обстоятельства сложившегося конфликта и, испугавшись уголовной ответственности, выплатит ему 50 тысяч.

В настоящее время следователями отдела МВД России по городу Уссурийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Россия предложит сообща бороться с хакерами пяти государствам
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь