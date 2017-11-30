Мужчина хотел «развести» свою знакомую на 50 тысяч рублей

Оказалось, что мужчина приехал в Уссурийск в гости к своей знакомой. Мужчина привез с собой сумку с документами и деньгами и передал хозяйке квартиры на хранение. Во время застолья между знакомыми произошел конфликт. Мужчина решил отомстить хозяйке квартиры и оболгать ее — сообщить о краже денег. Заявитель рассчитывал на то, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сможет вспомнить обстоятельства сложившегося конфликта и, испугавшись уголовной ответственности, выплатит ему 50 тысяч.