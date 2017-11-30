Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Актер Андрей Мягков госпитализирован
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
05:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Специалисты сомневаются, что пойманная в Хабаровском крае тигрица убила человека

Причастность хищницы к смерти мужчины должна подтвердить экспертиза.

Тигрица, которую накануне отловили в Хабаровском крае, может быть невиновна в смерти сборщика дикоросов. Того ли хищника поймала оперативная группа, специалисты решат только после генетической экспертизы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, тело растерзанного тигром мужчины нашли в конце октября в 23 километрах от села Бойцово Бикинского района. В ночь с 28 на 29 ноября хищника отловила оперативная группа Минприроды: оказалось, что это тигрица.

«Сейчас нельзя сказать, что отловлен тигр-людоед. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия, есть вероятность, что это она. Но человек погиб на транзитном тигрином месте, там могли проходить и другие тигры. У зверя взяты анализы, будет проводиться генетическая экспертиза, действительно ли эта тигрица напала или нет», — рассказал руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

По его словам, специалисты, осмотревшие тигрицу на месте, не нашли у нее внешних повреждений. Они выяснили, что это взрослая хищница.

«Более детальное обследование, в том числе, возможно, и рентген, будут проведены уже в реабилитационном центре “Утес”. Чтобы определить, есть ли у животного внутренние повреждения, может понадобиться взять еще какие-либо анализы», — добавил Павел Фоменко.

Он предположил, что если тигрица окажется непричастной к смерти человека и здоровой, ее отпустят в природу. В противном случае ее могут передать для содержания в неволе.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что отстреливать животное не собираются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Специалисты сомневаются, что пойманная в Хабаровском крае тигрица убила человека
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь