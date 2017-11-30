Специалисты сомневаются, что пойманная в Хабаровском крае тигрица убила человека

Тигрица, которую накануне отловили в Хабаровском крае, может быть невиновна в смерти сборщика дикоросов. Того ли хищника поймала оперативная группа, специалисты решат только после генетической экспертизы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, тело растерзанного тигром мужчины нашли в конце октября в 23 километрах от села Бойцово Бикинского района. В ночь с 28 на 29 ноября хищника отловила оперативная группа Минприроды: оказалось, что это тигрица.

«Сейчас нельзя сказать, что отловлен тигр-людоед. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия, есть вероятность, что это она. Но человек погиб на транзитном тигрином месте, там могли проходить и другие тигры. У зверя взяты анализы, будет проводиться генетическая экспертиза, действительно ли эта тигрица напала или нет», — рассказал руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

По его словам, специалисты, осмотревшие тигрицу на месте, не нашли у нее внешних повреждений. Они выяснили, что это взрослая хищница.

«Более детальное обследование, в том числе, возможно, и рентген, будут проведены уже в реабилитационном центре “Утес”. Чтобы определить, есть ли у животного внутренние повреждения, может понадобиться взять еще какие-либо анализы», — добавил Павел Фоменко.

Он предположил, что если тигрица окажется непричастной к смерти человека и здоровой, ее отпустят в природу. В противном случае ее могут передать для содержания в неволе.