Специалисты сомневаются, что пойманная в Хабаровском крае тигрица убила человека
Причастность хищницы к смерти мужчины должна подтвердить экспертиза.
Причастность хищницы к смерти мужчины должна подтвердить экспертиза.
Тигрица, которую накануне отловили в Хабаровском крае, может быть невиновна в смерти сборщика дикоросов. Того ли хищника поймала оперативная группа, специалисты решат только после генетической экспертизы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, тело растерзанного тигром мужчины нашли в конце октября в 23 километрах от села Бойцово Бикинского района. В ночь с 28 на 29 ноября хищника отловила оперативная группа Минприроды: оказалось, что это тигрица.
«Сейчас нельзя сказать, что отловлен
По его словам, специалисты, осмотревшие тигрицу на месте, не нашли у нее внешних повреждений. Они выяснили, что это взрослая хищница.
«Более детальное обследование, в том числе, возможно, и рентген, будут проведены уже в реабилитационном центре “Утес”. Чтобы определить, есть ли у животного внутренние повреждения, может понадобиться взять еще
Он предположил, что если тигрица окажется непричастной к смерти человека и здоровой, ее отпустят в природу. В противном случае ее могут передать для содержания в неволе.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что отстреливать животное не собираются.