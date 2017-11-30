Джек-потрошитель из Новосибирска показал, как убил 19 девушек

Чтобы скрыть следы преступления, Евгений убивал жертв, а затем расчленял тела. Останки каждой из жертв оставлял в разных местах Новосибирска и его окрестностей. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года.

«С осени 1998 по июль 2005 года Евгений Ч. на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал провести совместно время, — рассказывает представитель СУ СКР Дмитрий Чечулин. — При получении согласия обвиняемый на личной машине приезжал совместно с девушками в безлюдные места, совершал убийства. Затем он расчленял тела жертв, а останки оставлял в разных местах областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года».



На протяжении нескольких лет сыщиками велась ежедневная работа по установлению лица, совершавшего все эти убийства. В ходе отработки различных версий как общего, так и частного характера о личности серийного убийцы на причастность к совершению преступлений, было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В результате использования самых современных возможностей молекулярно-генетических исследований был обнаружен генотип предполагаемого маньяка. Впоследствии, в рамках проверки всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории следственного управления СК России по Новосибирской области, генотип сравнивался с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений.



В 2016 году причастность Евгения Ч. доказана экспертами. 23 апреля 2016 года он был задержан. Позже маньяк признался в убийствах и показал, как расправлялся с девушками.



«Необходимо отметить, что обстоятельства совершенных убийств, способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности Евгения Ч., — продолжает Дмитрий Чечулин. — Были проведены психолого-психиатрические экспертизы. Согласно выводам экспертов, обвиняемый не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики».

