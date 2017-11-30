Джек-потрошитель из Новосибирска показал, как убил 19 девушек

Чтобы скрыть следы преступления, Евгений убивал жертв, а затем расчленял тела. Останки каждой из жертв оставлял в разных местах Новосибирска и его окрестностей. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года.
«С осени 1998 по июль 2005 года Евгений Ч. на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал провести совместно время, — рассказывает представитель СУ СКР Дмитрий Чечулин. — При получении согласия обвиняемый на личной машине приезжал совместно с девушками в безлюдные места, совершал убийства. Затем он расчленял тела жертв, а останки оставлял в разных местах областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года».
На протяжении нескольких лет сыщиками велась ежедневная работа по установлению лица, совершавшего все эти убийства. В ходе отработки различных версий как общего, так и частного характера о личности серийного убийцы на причастность к совершению преступлений, было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В результате использования самых современных возможностей молекулярно-генетических исследований был обнаружен генотип предполагаемого маньяка. Впоследствии, в рамках проверки всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории следственного управления СК России по Новосибирской области, генотип сравнивался с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений.
В 2016 году причастность Евгения Ч. доказана экспертами. 23 апреля 2016 года он был задержан. Позже маньяк признался в убийствах и показал, как расправлялся с девушками.
«Необходимо отметить, что обстоятельства совершенных убийств, способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности Евгения Ч., — продолжает Дмитрий Чечулин. — Были проведены психолого-психиатрические экспертизы. Согласно выводам экспертов, обвиняемый не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики».
Добавим, что объем уголовного дела составил более 70 томов, в качестве вещественных доказательств по делу признано свыше 70 предметов. Со стороны обвинения по уголовному делу органами следствия заявлено более 200 свидетелей. Предполагается, что судебный процесс будет длиться около года. Евгению Ч. грозит высшая мера наказания.