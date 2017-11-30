На улице Богдана Хмельницкого в Омске случилось сразу три ДТП
С пробками
С пробками
Утром в последний осенний день, 30 ноября, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах Омска на 5 баллов по 10-балльной шкале.
Гололедица послужила причиной нескольких автоаварий, а те, в свою очередь, привели к пробкам. Так, на улице Богдана Хмельницкого случилось сразу три ДТП: на стыке с улицей Кирова, на перекрёстке с улицей 4-й Транспортной и у дорожки, по которой можно перейти на другую сторону улицы Хмельницкого с Ипподромной. Пробка образовалась и на улице Лизы Чайкиной.
В Советском округе зафиксировано ДТП на сложном перекрёстке — пересечении Красноярского тракта и проспекта Королёва. На обоих магистралях образовались пробки.
Длинные пробки растянулись по улицам Герцена, Фрунзе, Думской, Масленникова, 3-й Енисейской. Самый протяжённый затор традиционно наблюдается на проспекте Карла Маркса.