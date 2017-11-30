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07:39 (мск), источник: Om1.ru

На улице Богдана Хмельницкого в Омске случилось сразу три ДТП

С пробками из-за аварий омичам придётся столкнуться на метромосту и на пересечении проспекта Королёва и Красноярского тракта.

Утром в последний осенний день, 30 ноября, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах Омска на 5 баллов по 10-балльной шкале.

Гололедица послужила причиной нескольких автоаварий, а те, в свою очередь, привели к пробкам. Так, на улице Богдана Хмельницкого случилось сразу три ДТП: на стыке с улицей Кирова, на перекрёстке с улицей 4-й Транспортной и у дорожки, по которой можно перейти на другую сторону улицы Хмельницкого с Ипподромной. Пробка образовалась и на улице Лизы Чайкиной.

В Советском округе зафиксировано ДТП на сложном перекрёстке — пересечении Красноярского тракта и проспекта Королёва. На обоих магистралях образовались пробки. Из-за аварии затруднено движение на мосту имени 60 лет Победы.

Длинные пробки растянулись по улицам Герцена, Фрунзе, Думской, Масленникова, 3-й Енисейской. Самый протяжённый затор традиционно наблюдается на проспекте Карла Маркса.

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