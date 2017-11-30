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09:37 (мск), источник: АиФ Самара

Под Самарой упал в озеро Яицкое и утонул парапланерист

Личность погибшего установлена.

В среду, 29 ноября, в 17:08, в Волжском районе, в посёлке Яицкое, упал в озеро Яицкое и утонул парапланерист, сообщает 63.ru со ссылкой на Главное управление МЧС России по Самарской области.

Парапланерист упал в воду во время полета. Личность погибшего мужчины установлена, ему было 67 лет.

К месту происшествия выехали спасательные подразделения, в количестве четырёх человек личного состава и одна единица техники.

Проводились поисково-спасательные работы.

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