Под Самарой упал в озеро Яицкое и утонул парапланерист
Личность погибшего установлена.
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Личность погибшего установлена.
В среду, 29 ноября, в 17:08, в Волжском районе, в посёлке Яицкое, упал в озеро Яицкое и утонул парапланерист, сообщает 63.ru со ссылкой на Главное управление МЧС России по Самарской области.
Парапланерист упал в воду во время полета. Личность погибшего мужчины установлена, ему было 67 лет.
К месту происшествия выехали спасательные подразделения, в количестве четырёх человек личного состава и одна единица техники.
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