У 50-летнего жителя Николаевска нашли почти два килограмма марихуаны

В Николаевске-на-Амуре полицейские поймали 50-летнего местного жителя, который хранил у себя около 1,8 килограмма марихуаны. Злоумышленник оставил наркотики в придомовой постройке.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи порядка обнаружили запрещённые вещества у жителя села Иннокентьевка во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что мужчина хранил марихуану в одной из хозяйственных построек, расположенных на придомовой территории. У него нашли 630 граммов марихуаны и части растений, содержащих наркотические средства. Их вес составил больше 1,1 килограмма.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде.