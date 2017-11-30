У 50-летнего жителя Николаевска нашли почти два килограмма марихуаны
Мужчина хранил наркотики около своего дома.
Мужчина хранил наркотики около своего дома.
В
Как сообщает
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее не раз писало о подобных случаях. Например, житель города Вяземский незаконно продал марихуану, а когда его поймали с поличным, уверял полицейских, что это зелёный чай. А комсомольчанин хранил у себя дома куда более крупную партию — около 28 килограммов «травы».