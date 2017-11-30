После ДТП с лесовозом под Красноярском завели уголовное дело

Источник: РИА Новости

По уточненной информации минздрава, в ДТП пострадали 19 человек. Госпитализированы, по уточненной информации, 13 человек. Шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести и в стабильно тяжелом. У них ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы, критичных нет.

По предварительной версии следствия, 29 ноября 2017 года на автодороге, проходящей вблизи города Лесосибирска, 46-летний водитель автобуса «ПАЗ 32054», принадлежащего индивидуальному предпринимателю, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, двигаясь с 19 пассажирами со стороны Красноярска в Енисейск, не соблюдая дистанцию между автомобилями, допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль «КАМАЗ».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 (производство, хранение товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ», — говорится в сообщении.