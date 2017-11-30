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07:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец получил два года колонии за нападение на полицейского

30-летний мужчина распивал спиртное в общественном месте, на обращение сотрудников полиции ответил нецензурной бранью, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирец получил два года колонии за нападение на полицейского, рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.

17 сентября мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте.

«К нему обратились сотрудники отдела полиции, разъяснив суть совершенного им административного правонарушения», — пояснили прокуроры.

В ответ мужчина нецензурно выругался и оскорбил инспектора. Пьяного новосибирца доставили в отдел полиции, где он ударил правоохранителя ногой по лицу.

30-летнего мужчину осудили на 1,9 года колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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