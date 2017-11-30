В Якутии нашли четыре фрагмента отделившихся частей ракеты «Союз-2.1б»

Источник: РИА Новости

Ранее ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2−1, студенческим аппаратом «Бауманец-2» и 17 иностранными микроспутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии.

«Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985», — приводятся в сообщении слова главного специалиста министерства охраны природы республики Саха (Якутия) Владислава Ушницкого.

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Отмечается, что в четверг к месту падения, определенного радарами, отправятся вертолеты со специалистами министерства для визуального осмотра территории. Планируется также произвести отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов.

«Вывоз фрагментов ступеней ракеты-носителя будет производиться только после анализа результатов экологического мониторинга. В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета», — сказал Ушницкий.

Отмечается, что вывоз и транспортировку будут осуществлять представители ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», ГБУ РС (Я) «Якутская база авиационной охраны лесов» совместно со специалистами ФГУП «ЦЭНКИ».