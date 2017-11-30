В Якутии нашли четыре фрагмента отделившихся частей ракеты «Союз-2.1б»
ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Четыре фрагмента отделившихся частей ракеты «Союз-2.1б» обнаружены радарами в Вилюйском районе Якутии, сообщает Минприроды Якутии в четверг.
ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Четыре фрагмента отделившихся частей ракеты «Союз-2.1б» обнаружены радарами в Вилюйском районе Якутии, сообщает Минприроды Якутии в четверг.
Ранее ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2−1, студенческим аппаратом «Бауманец-2» и 17 иностранными микроспутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии.
«Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента
Отмечается, что в четверг к месту падения, определенного радарами, отправятся вертолеты со специалистами министерства для визуального осмотра территории. Планируется также произвести отбор проб природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов.
«Вывоз фрагментов ступеней
Отмечается, что вывоз и транспортировку будут осуществлять представители ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», ГБУ РС (Я) «Якутская база авиационной охраны лесов» совместно со специалистами ФГУП «ЦЭНКИ».
Ранее сообщалось, что в среду в Тындинском районе Амурской области были найдены три фрагмента первой ступени