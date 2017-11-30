В Екатеринбурге ночью сгорело 4 дома

Поздним вечером 29 ноября 2017 года в Екатеринбурге в коллективном саду «Горняк» произошел крупный пожар.

Как рассказали «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», сообщение о возгорании поступило около 22.00. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило 4 частных дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.