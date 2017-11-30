В Екатеринбурге ночью сгорело 4 дома
В СНТ «Горняк».
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Поздним вечером 29 ноября 2017 года в Екатеринбурге в коллективном саду «Горняк» произошел крупный пожар.
Как рассказали «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», сообщение о возгорании поступило около 22.00. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило 4 частных дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Открытое горение было ликвидировано спустя полтора часа. Пострадавших нет.