ЧП в Магнитогорске. Разгерметизировалась цистерна с углекислотой

В 23:15 на производственной площадке компании ОАО «МагТехГаз» произошёл хлопок. К месту происшествия были направлены специалисты службы спасения. Прибыв на место, они установили, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизация произошла в стационарной емкости.