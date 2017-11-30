ЧП в Магнитогорске. Разгерметизировалась цистерна с углекислотой
ЧП произошло поздно вечером 29 ноября на одной из производственных площадок в Магнитогорске, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
ЧП произошло поздно вечером 29 ноября на одной из производственных площадок в Магнитогорске, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
В 23:15 на производственной площадке компании ОАО «МагТехГаз» произошёл хлопок. К месту происшествия были направлены специалисты службы спасения. Прибыв на место, они установили, что произошла разгерметизация одной из цистерн при перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизация произошла в стационарной емкости.
При этом расстояние до жилых домов составляло 150−200 метров. Никто не пострадал. Причину нештатной ситуации устанавливают.