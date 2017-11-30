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07:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске разыскивают мужчину, сбежавшего из психбольницы

Пациент сбежал во время приема к неврологу.

38-летний мужчина сбежал из психоневрологической больницы, сообщают в поисковом отряде «Легион-Спас».

Гиззатулин Радик Валерьевич ушел 15 ноября из ОКСПНБ № 1 по улице Кузнецова, 2. Мужчина вместе с группой других пациентов направлялся на прием к неврологу, однако с того момента его больше никто не видел.

Мужчину характеризуют спокойным, говорят, что он может прибиться к бездомным.

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