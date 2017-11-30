В Омске неожиданно загорелось здание массажного салона «Пиковая дама»

Пожар начался в 9:00 часов утра четверга. Спешащие на работу прохожие неожиданно увидели, как из окон массажного салона «Пиковая дама» повалил густой дым.

Известный в Омске салон находится в центре города, на первом этаже дома № 13 на улице Орджоникидзе (корпус 1). К месту пожара прибыло сразу четыре пожарных машины. Спасатели вывели из здания четырех массажисток. Как утверждают очевидцы, все происходило так стремительно, что девушки еле успели накинуть верхнюю одежду.

Очевидец пожара, не пожелавший называть свою фамилию:

— Дым был очень густым, пожарные выбрасывали на улицу через окна какие-то странные на вид предметы. Видимо, какое-то обгоревшее оборудование для интимного массажа.